«حياة كريمة» تبدي استعدادها للمشاركة في مبادرة الرئيس لإعمار غزة

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عن تأييدها الكامل ودعمها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية مخصصة لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ الأعمار.

وأكدت المؤسسة، على استعدادها التام للمشاركة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المبادرة بالجهود المادية والمعنوية والخبرات المتحققة من خلال خبرتها وجهودها التنموية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتأتي هذه المبادرة المصرية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة لتعزز الدور القيادي لمصر في المنطقة العربية التي لطالما كانت درة التاج لدول المنطقة، كما تعكس أولوية القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين وتؤكد أن إعمار المنطقة العربية مسؤولية مشتركة حيث تأتي تأكيدا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، وللحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

حياة كريمة: ندعو منظمات المجتمع المدني للمشاركة في دعم هذه المبادرة الإنسانية

وأعربت «حياة كريمة» عن فخرها واعتزازها بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد على مبدأ أن العمل هو الوسيلة التي تبنى بها الأمم ويعمر به المدن، وعليه تنضم مؤسسة «حياة كريمة» لمبادرة الرئيس لتقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لصالح عملية الإعمار في قطاع غزة.

وفي إطار ذلك، دعت مؤسسة «حياة كريمة» كافة الجهات المصرية والإقليمية والدولية المعنية بالمضي قدما في إعمار غزة جنبا إلى جنب لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما دعت المؤسسة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في دعم هذه المبادرة الإنسانية، والتضامن من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات الفلسطينية التي تضررت جراء هذا العدوان.