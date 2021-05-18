«الأوقاف» تدعو الدول العربية وأحرار العالم للمشاركة فى مبادرة إعمار غزة

قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة وجميع مسؤوليها والعاملين بها، يؤيدون بشكل كامل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، موضحا أن وزير الأوقاف خصص 50 مليون جنيه لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة، مشيرا إلى أن الوزارة تدعو كل الدول العربية والإسلامية للمشاركة بها.

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع قناة extra news، أن هذه المواقف لا تصدر إلا عن قائد عظيم مثل الرئيس السيسي، يحكم دولة عظيمة مثل مصر، موضحا أن وزارة الأوقاف تدعو جميع الدول العربية والإسلامية وجميع أحرار العالم، إلى المشاركة بهذه المبادرة المصرية، التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن مكانة القدس وغزة وفلسطين كبيرة في نفوس وقلوب ووجدان كل مسلم وعربي، كما توضح الموقف الثابت للدولة المصرية وقيادتها في دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأردف أن وزارة الأوقاف كانت حريصة كل الحرص على المشاركة في المبادرة المصرية لدعم أهل غزة بـ50 مليون جنيه تقدم في شكل مساعدات طبية وغذائية عاجلة، منبها أن هذه المساعدات ستذهب فورا إلى قطاع غزة، بعد التنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، بعد القصف الذي تعرض له القطاع من قوات الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، الذي نتج عنه الكثير من الخسائر البشرية والمادية.