الداخلية تضبط 22 قضية و38 متهما في 3 أيام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات، فعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بتوجيه عدة حملات أمنية مكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط «22» قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها «38» متهماً، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (16,170 كيلو جرام)

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (1,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (1,40 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيونو، وزنت (واحد كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو، وزنت (واحد كيلو جرام).

كمية من مخدر آيس، وزنت (10 جرام).

عدد (6000) قرص مخدر.

عدد (700) قرص مؤثر.

تنفيذ (39) حكما قضائيا.

كما تم ضبط (15,250 ألف جنيه – فرد محلي – عدد من الطلقات النارية – 41 هاتف محمول – 4 سيارات – 5 دراجات نارية – 2 ميزان – 6 قطع سلاح أبيض).

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان، وجاري استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.