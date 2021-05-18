النقل: 50 جنيها غرامة فورية لمخالفي ارتداء الكمامة بالقطارات والمترو

صرح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأن هناك إجراءات صارمة تتم داخل محطات وقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق غرامة مالية فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، مؤكدا أن هناك التزاما كاملا من جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، جميع الركاب بضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك قرارا بعدم السماح لأي راكب دخول المحطات أو استقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، منوها بأن هناك إجراءات تعقيم وتطهير تتم بصورة دورية للقطارات والمحطات بالسكة الحديد والمترو، لتوفير الحماية والأمن والسلامة لجمهور الركاب المسافرين.

وأعلنت هيئة السكة الحديد استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، مؤكدة تنفيذ حملات تفتيش على الكمامات داخل عربات القطارات، للوقاية من كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وشددت هيئة السكة الحديد على جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل المحطات، وأثناء استقلال عربات القطارات، للحفاظ على أرواحهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، موضحة أنّه جرى تنفيذ غرامات فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، لافتة إلى أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بصورة دورية.

ومن جانبه، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوهاً إ بأنه يتم منع أى راكب من دخول المحطات واستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، مشيراً إلى أن محطات المترو يتم تطهيرها كل ساعتين تقريباً، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير العمل، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 20 وحدة إسعافية بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، وتقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها لتلاقي العلاج اللازم للتعافي من الفيروس.