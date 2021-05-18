محافظ القاهرة: نطبق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بمنتهى الحزم

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن الدولة تطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأشار في بيان صدر اليوم، إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق المقاهى والكافيهات والمحال الإجراءات الاحترازية والإلتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة.

وأكد محافظ القاهرة أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتم فى كافة الأحياء فى نفس التوقيت على مدار أيام الاسبوع وغير مقتصرة على أيام الاجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

محافظ القاهرة يطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم كما طالب أصحاب المقاهى والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وشدد اللواء خالد عبد العال على ضرورة الإلتزام بألا تتجاوز نسبة الإشغال 50% فى المطاعم والكافيهات مع إلتزام المنشآت بمسافات متباعدة بين الطاولات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد على التباعد الاجتماعي واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب مع توفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر.

وأكد أن المقهى المخالف يتم صدور قرار فورى له بالغلق لمدة شهر ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية.

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بعدة حملات مسائية أسفرت عن تحرير 470 محضر غلق محال لمخالفتها الإجراءات الإحترازية وعدم الغلق فى التاسعة مساءً من بينها تحرير 94 محضرا لمقهى مخالف يقوم بتقديم الشيشة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حيث حررت أحياء المنطقة الشمالية 80 محضر ، وأحياء المنطقة الجنوبية 183 محضرا وأحياء المنطقة الغربية 21 محضرا ، وأحياء المنطقة الشرقية 186 محضرا .