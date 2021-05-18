عضو «الشيوخ» عن مبادرة إعمار غزة: جميع الشعب المصري يقف خلف قيادته

قال اللواء أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن»، إن القضية الفلسطينية ستظل على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، حتى يتم التوصل إلى تحقيق سلام عادل وشامل يحمي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته والتمتع بكافة حقوقه، موضحا أن فلسطين هي الدولة الوحيدة المحتلة حاليا على مستوى العالم أجمع، مشيرا إلى أن مصر تساند القضية الفلسطينية منذ أكثر من 70 عاما.

وأشار «عبد المحسن»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة extra news، إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، تأتي كأحد أوجه الدعم المصري لفلسطين الممتد منذ 70 عاما، موضحا أن المبادرة تستهدف إعادة إعمار قطاع غزة بعد القصف الذي تعرض له، بالإضافة إلى تدشين صندوق لدعم غزة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن»، أن شركات المقاولات المصرية ستساهم في إعادة إعمار القطاع، موضحا أن ذلك يأتي إلى جانب المجهودات والمساعي الكثيرة التي تقوم بها الدولة المصرية، في سبيل دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الذي كان أحد أوجهه مؤخرا فتح معبر رفح بشكل دائم لاستقبال كل المصابين الفلسطينيين بمستشفيات مصر، وتقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأردف أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف قيادته السياسية الحكيمة، مؤيدا لكافة التحركات التي يتخذها في سبيل مساندة الشعب الفلسطيني وقضيته.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، بعد القصف الذي تعرضت له من قوات الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، الذي نتج عنه الكثير من الخسائر البشرية والمادية.