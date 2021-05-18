الداخلية تضبط «مدير» مخبز بلدي استولى على 13 مليون جنيه من أموال الدعم

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط مدير مسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية تخصص في سرقة أموال الدعم واستولى على أكثر من 13 مليون جنيه بدون وجه حق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام المدير المسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء، مستولياً على أموال الدعم بدون وجه حق حيث ورد تقرير الجهات المختصة أن قيمة المبالغ المالية المستولى عليها (13,258,818 – ثلاثة عشر مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية عشر جنيها).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.