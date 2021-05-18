رئيس التحرير

محمود مسلم

الداخلية تضبط «مدير» مخبز بلدي استولى على 13 مليون جنيه من أموال الدعم

كتب:

الوطن
06:56 م | الثلاثاء 18 مايو 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط مدير مسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية تخصص في سرقة أموال الدعم واستولى على أكثر من 13 مليون جنيه بدون وجه حق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام المدير المسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء، مستولياً على أموال الدعم بدون وجه حق حيث ورد تقرير الجهات المختصة أن قيمة المبالغ المالية المستولى عليها (13,258,818 – ثلاثة عشر مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية عشر جنيها).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تطلق حملة لتطعيم السجناء ضد فيروس كورونا

الداخلية تنفي تحطيم قوة أمنية لمحتويات منزل بالإسكندرية: مشاجرة بين عائلتين

إجراء عاجل من وزارة الداخلية بشأن الملصق الإلكتروني

الداخلية تكشف ملابسات استغاثة سيدة لقيام طليقها بخطف نجلها بالشرقية

جهود الداخلية خلال أسبوع.. أبرزها تحصيل 5.6 مليون جنيه غرامة كمامة

«نمرة عربية» بنص مليون.. الداخلية تطرح لوحات معدنية في مزاد إلكتروني