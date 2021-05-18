اشتعال النيران في مركب صيد على متنه 13 صيادا

اشتعلت النيران في مركب صيد يقل 13 صيادا بمنطقة حماطة جنوب البحر الأحمر، دون وقوع إصابات وتم إخطار الجهات المختصة وجار التحقيقات.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر قد تلقت إخطارًا يفيد اشتعال النيران في مركب صيد يسمى «الفيروز» بمنطقة حماطة جنوب البحر الأحمر، وتبين أن مركب صيد آخر كان قريبا من المركب المحترق فقام بمساعدة من على متنه وهم 13 صيادا وتم إنقاذهم جميعا.

وقال شهود عيان إن المركب كان في رحلة صيد جنوب البحر الأحمر، وجميع من كانوا على متنه بخير وتم إنقاذهم وجار إخراجهم بالقرب من منطقة حماطة وجار التحقيقات.

كانت مدينتا الغردقة ورأس غارب شهدتا أمس مصرع رجل وسيدة أجنبية وثلاثة إصابات بينهم لاعب كرة قدم بفريق سيراميكا كليوباترا في ثلاثة حوادث متفرقة بمدينتي الغردقة ورأس غارب، ولقيت سيدة أجنبية مصرعها متأثرة بإسفكسيا الغرق بأحد الشواطئ شمال مدينة الغردقة بينما لقى شخص مصرعه نتيجة انقلاب سيارة ملاكي وأصيبت زوجته بإصابات بالغة وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث مشرحة المستشفى.