حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بحبه لقضاء أوقاته مع أصدقاءه وأحبته، ولا يفضل قضاء الوقت وحده، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات فتتحسن حالتك المزاجية والمالية، وتبدو اليوم أكثر تفاؤلا وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب ممن تحب وقد تكتشف من حولك أمورا خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة العالمية الراحلة داليدا، ويوافق تاريخ ميلادها 17 يناير.