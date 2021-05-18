قطع المياه عن أرض اللواء وبولاق الدكرور بالجيزة لمدة 6 ساعات.. الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع وضعف المياه عن بعض المناطق بالجيزة وهي: «أرض اللواء- ترعة المجنونة - بولاق الدكرور»، وذلك الساعة 12 من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 21/5/2021 وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 22/5/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع بناء على طلب الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة، لربط خط المياه قطر 500مم المتواجد أسفل كوبرى ناهيا أمام شارع المجنونه والمتعارض مع قواعد المحور.

الشركة تهيب بتدبير الاحتياجات

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.