تطوير منطقة المشربية وإنشاء ممشى سياحي بطول 5 كيلو مترات بمدينة دهب

يعد مشروع تطوير مدينة دهب، من أولويات الجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء، وجرى تحديد عام 2021 -2022 عام مدينة دهب، لجعلها على قائمة المدن السياحية العالمية، وتطوير كل المقومات السياحية بها.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جار إعداد مخطط هندسي خاص بتطوير مدينة دهب بالكامل، وتطوير كل المقومات السياحية بها، لكونها من أهم مدن خليج العقبة السياحية الجاذبة للسياحة، وتحظى بإقبال ألاف السائحين عليها على مدار العام.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه وجه بوضع إحداثيات مخرات السيول في الاعتبار خلال تنفيذ مخطط التطوير، للحفاظ على البنية التحتية والمنتجعات السياحية، إضافة إلى إدخال أنواع جديدة من السياحة، خاصة أن المدينة تحظى بمقومات سياحية عديدة غير مستغلة بالشكل المناسب.

تطوير الطريق الرئيسي بالمدينة

ومن جانبه أكد اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس مدينة دهب، أن مخطط تطوير مدينة دهب يتضمن تطوير منطقة المشربية وانشاء ممشى سياحي بطول 5 كيلو مترات، وتطوير الطريق الرئيسي بالمدينة بداية من الكمين الأمني بمدخل المدينة حتى الممشى السياحي.

وأضاف رئيس المدينة أنه سيجري رصف وتطوير طريق مبارك بطول 2 كيلو و600 مترا، بداية من الطريق الرئيسي وحتى منطقة البلوهول، ويتضمن ازدواج الطريق وحارة للدراجات.

إنشاء أول محطة وقود لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي

وأشار إلى أنه جار التنسيق مع الشركة الوطنية للبترول، بشأن إنشاء أول محطة وقود لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي، بهدف الحفاظ على البيئة نظيفة بالمدينة، إضافة إلى توفير مكان لإنشاء مكتب للشهر العقاري بالمدينة تنفيذًا لطلبات المواطنين.

وأوضح أنه جرى توفير مكان بمجمع المصالح الحكومية بالمدينة، ليكون مقرًا لمكتب الشهر العقاري، وجاري مخاطبة وزارة المالية لتوفير موظفين للبدء العمل فيه، مما سيوفر على المواطنين عناء السفر إلى مدينة شرم الشيخ.