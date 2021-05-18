سفير فلسطين بالقاهرة يشكر السيسي بعد مبادرة إعادة الإعمار: مصر ميزان المنطقة

تقدم السفير دياب اللواح، سفير فلسطين بالقاهرة، بالشكر والتقدير، باسم كل فلسطين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وأطفال فلسطين ورجال فلسطين ونساء فلسطين، ومناضلي فلسطين أيضًا، للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق لوقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني.

وأضاف «اللواح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن السيسي قدم مبادرة رائعة بتخصيص 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار غزة، وأن تتوجه الشركات المصرية ذات الخبرة العالية لإعادة الإعمار والبناء في قطاع غزة، وهذا إن دل فإنما يدل على عظمة مصر وأن مصر بالفعل دولة شقيقة كبرى ودولة وازنة في المنطقة والإقليم والعالم.

وأوضح سفير فلسطين بالقاهرة، أنه قال سابقًا وما زال يكررها أنه عندما تطلب مصر من إسرائيل وقف العدوان على قطاع غزة، فإنه على إسرائيل الاستجابة لهذا الطلب فورًا دون تباطؤ، «هذه هي مصر، على إسرائيل أن تستجيب فورا لوقف العدوان الإسرائيلي غير المبرر والغاشم والدموي ضد شعبنا في قطاع غزة».

وتابع: «لذلك نحن نشكر مصر كل الشكر والتقدير لمصر على كل ما تقوم به من أجل الشعب الفلسطيني وصياغة الأمن والاستقرار في المنطقة»، كما وجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي لفتح المستشفيات المصرية لعلاج الجرحى والمصابين، موجهًا شكره لوزارة الصحة المصرية، على كل ما قامت به من استعدادات واستنفار من أجل القيام بهذه المهمة السامية الوطنية القومية.