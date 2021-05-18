الفنان محمد صبحي يكشف حقيقة اعتزاله الفن
الفنان محمد صبحى يكشف هل اعتزل الفن
كتب:
بسمة شطا
08:52 م | الثلاثاء 18 مايو 2021
محمد صبحى
كشف الفنان محمد صبحى حقيقة الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزاله الفن من خلال «بوست» نشره عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».
ونشر الفنان محمد صبحي، «بوست» عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» قال فيه: «تنويه: هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخبارا غير حقيقية ويكتب علي لساني خبر اعتزالي الفن».
وأكد الفنان محمد صبحي أنه يجهز لعمل جديد حيث قال «هذه الأخبار كاذبة تماما وأنا الآن في بروڤات مسرحيتي القادمة بإذن الله».
كانت شائعات قد انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعتزال الفنان محمد صبحي للفن نهائيا.