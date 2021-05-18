الفنان محمد صبحي يكشف حقيقة اعتزاله الفن

كشف الفنان محمد صبحى حقيقة الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزاله الفن من خلال «بوست» نشره عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

ونشر الفنان محمد صبحي، «بوست» عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» قال فيه: «تنويه: هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخبارا غير حقيقية ويكتب علي لساني خبر اعتزالي الفن».

وأكد الفنان محمد صبحي أنه يجهز لعمل جديد حيث قال «هذه الأخبار كاذبة تماما وأنا الآن في بروڤات مسرحيتي القادمة بإذن الله».

كانت شائعات قد انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعتزال الفنان محمد صبحي للفن نهائيا.