تعرف على سبب حبس الفنان أحمد فلوكس.. «يتوقف لو دفع 200 جنيه»

قضت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة أسبوع مع الشغل، وسداده كفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، مع إلزامه بسداد المصروفات الجنائية، لكن ما هو سبب حبس الفنان أحمد فلوكس؟

تعرف على سبب حبس الفنان أحمد فلوكس

الحكم صدر برئاسة برئاسة المستشار عمرو مصطفی، رئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بعد أن تقدم محامي أحد رجال الأعمال المشاهير، ببلاغ ضد الفنان أحمد فلوكس حمل رقم 1179 سنة 2021 جنح العجوزة.

واتهم البلاغ الفنان بالتسبب في إزعاج رجل الأعمال عمدًا بإساءة استخدام التكنولوجيا وسب المجني عليه من خلال تطبيق «واتساب»، مؤكدًا أن الواقعة بدأت بعد قيام أحمد فاروق توفيق صالح، الشهير بأحمد فلوكس، بإرسال رسائل تسيء إلى موكله عن طريق «واتساب».

وذكر البلاغ أن مباحث الإنترنت قامت بفحص الهاتف الخاص بالمجني عليه، حيث تبين حقيقة البلاغ وتم إرسال الشكوى لنيابة العجوزة التي تولت التحقيقات وأمرت بإحالة البلاغ إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها اليوم بالحبس أسبوعا مع الشغل على أن يوقف تنفيذ هذا الحكم في حالة سداد المتهم مبلغ 200 جنيه.

وكانت آخر أزمات الفنان «فلوكس» هي مشاجرة مع أحد أفراد شركات الأمن التابعة لأحد المنتجعات السكنية حيث نشبت مشاجرة بينهم تطورت إلى تحرير بلاغ ضده في قسم الشرطة.

وبعد أيام من غضب كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من سوء معاملة الفنان لفرد الأمن، قام الفنان بالاعتذار له وتناول الغداء معه، حيث نشر الفيديو على صفحته على فيس بوك، وانتهت الواقعة بالتصالح بشكل نهائي، وهو ما تسبب في هدوء الرأي العام ضد الفنان الشاب، وهو نجل الفنان الكبير فاروق فلوكس، الذي قدم الكثير للسينما المصرية على مدار تاريخه.

وشارك «فلوكس» في عدد من الأعمال الفنية الكبيرة مؤخرًا والتي حصلت على رضاء كبير من الشارع المصري وحققت ضجة كبيرة.