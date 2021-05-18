وزير الخارجية: مصر توفر كل الدعم للسودان سياسيا واقتصاديا وثقافيا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه كان من المهم أن تُشارك مصر في مؤتمر دعم السودان في المرحلة الانتقالية، فمنذ أن وجهت الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان هناك رد مباشر وقبول للدعوى من قبل السيسي بحكم العلاقة الخاصة التي تربط بين مصر والسودان، وضرورة دعم البلد العربي الشقيق في هذه المرحلة الانتقالية.

وأضاف «شكري»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن مصر تدعم السودان سواء سياسيًا أو اقتصاديًا او ثقافيًا، وهناك تنسيق كامل بين مصر والسودان في هذه المرحلة الهامة لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه السودان في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المرحلة الانتقالية في السودان تسير بشكل إيجابي وهناك تكاتف إقليمي ودولي لإنجاح المسار السوداني.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون وحضور عدد من القادة والدعم السياسي والاقتصادي من حيث إعفاء السودان من المديونية، وإتاحة الفرصة أمامة للاستفادة من المؤسسات المالية الدولية، كل ذلك يصب في تحقيق الاستقرار وتحقيق طموحات الشعب السوداني ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهه، وجهود مصر كدولة جارة لها علاقات وثيقة وعميقة مع السودان يعزز من التكاتف الدولي والإقليمي في دعم السودان.