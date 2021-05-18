وزير الخارجية: مصر في صدارة المدافعين عن القضية الفلسطينية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر دائما ما تجعل من القضية الفلسطينية قضية مركزية، وتوليها كل الاهتمام، نظرًا لأن الشعب الفلسطيني شقيق لنا ومرتبط بالشعب المصري، ولا نقبل المعاناة التي يعانيها، مما يجعل مصر في صدارة المدافعين عن القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة حتى تستطيع شعوب المنطقة أن تستخلص مصالحها وأن تقدم على توفير الرفاهية لشعوبها.

وأضاف «شكري»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «ten»، أنه منذ أن بدأت التوترات في العشر الأواخر من شهر رمضان، حذرت مصر من أن ذلك سيؤدي الأمر إلى احتدام الموقف وهذا ما حدث بالفعل، ومصر على اتصال وثيق بكافة الأطراف سواء كان المسؤولين الإسرائيليين أو السلطة الوطنية الفلسطينية أو حركة حماس من إجراء احتواء الأزمة.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن مصر تسعى للوصول إلى وقف كامل للعدائيات والأعمال العسكرية لإعفاء الشعب الفلسطيني من هذه الأضرار وتحقيق الاستقرار ومنعًا لتفاقم الوضع أو توسيع رقعة الصراع أو الأثر الذي يعود للمنطقة بأكملها تستمر هذه الجهود على كافة المستويات، وهناك حركة كثيفة لنا في إطار التواصل مع الأطراف والقوى الدولية المؤثرة أو من خلال اجتماع مجلس الأمن أو الحوار مع شركائنا الأوروبيين.

وأردف أن المجلس الأوروبي سيجتمع غدًا، وهناك دعوة لعقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومصر ستكون داعمة لأن تصدر عن الجمعية قرارًا يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعدائيات العسكرية والمشاهد والمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، لأن هذا أمر غير محتمل، ومرة أخرى نوكد ضرورة أن ترتقي كافة الأطراف الدولية وطرفي الصراع إلى المسؤولين في حماية الأبرياء في هذه الأعمال.