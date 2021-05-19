الرئاسة الفرنسية: اتفاق القاهرة وباريس وعمان على مبادرة إنسانية في غزة

أفادت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، اتفقوا على إطلاق مبادرة إنسانية في غزة.

وأوضح بيان للرئاسة الفرنسية، أن باريس «تدعو مجلس الأمن الدولي، إلى إصدار قرار بشأن صراع الشرق الأوسط».

وأضاف أن «الدول الثلاث اتفقت على 3 عناصر بسيطة: يجب أن يتوقف إطلاق النار، ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتناول هذا الموضوع (التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين)، كما طالبنا بالتصويت على قرار حول هذا الملف».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية، إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل لـ القضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم، مشددا على خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافي لمدينة القدس، وهي المحاولات التي تستوجب الوقف الفوري.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذي شارك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وأكد الرئيس السيسي، استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حاليا، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كل الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مع دعم مصر للجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.

ودعا الرئيس السيسي إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي -بكامله- لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين.