«بينها محدودية الدخل».. شروط الحصول على شقق «الأوقاف»

كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن طرح عدد من الوحدات السكنية في عدد من المدن المصرية للجمهور، وشروط الحصول على شقق وزارة الأوقاف، وهو ما يناسب الكثيرين من الشباب.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، الشروط العامة والخاصة بالحجز، حتى يتمكن الجمهور من حجز شقق وزارة الأوقاف، التي سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، وذلك في السطور التالية..

موعد طرح شقق وزارة الأوقاف

ووفق بيان هيئة الأوقاف، فإنه سيتم طرح شقق بداية من 1 يونيو إلى 30 من الشهر نفسه، وسيكون حجز الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بمدينتي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة السادات بـ«محافظة المنوفية»، للجمهور من جميع محافظات الجمهورية.

وستكون هناك تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط.

الشروط العامة لحجز شقق وزارة الأوقاف

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج / الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسؤولاً جنائياً ومديناً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

- يعتبر الإعلان وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة.

شروط حجز شقق وزارة الأوقاف

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان.

- ألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية وفى حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة (ما يعادل 4750 جنيهًا صافي شهري) وعن 42 ألف جنيه سنوي للأعزب (ما يعادل 3500 جنيه صافي شهري).

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1000 جنيه.

- إنهاء كافة الالتزامات البنكية إن وجدت.