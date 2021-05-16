مقسمة لـ6 فئات.. اعرف المستندات المطلوبة لحجز شقق الأوقاف

يبحث الكثير من الشباب عن وحدات سكنية مناسبة، وهو ما تسعى الجهات الحكومية إلى توفيره، خاصة للفئات محدودة الدخل، وأعلنت وزارة الأوقاف عن طرح الشقق في عدد من المحافظات المصرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، المستندات المطلوبة للفئات المختلفة، حتى يتمكنوا من حجز شقق وزارة الأوقاف، التي سيتم طرحها خلال الأيام القادمة، وذلك في السطور التالية.

موعد طرح شقق وزارة الأوقاف

ووفق بيان هيئة الأوقاف، فإنه سيتم طرح شقق بداية من 1 يونيو إلى 30 من الشهر نفسه، وسيكون حجز الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بمدينتي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة السادات «محافظة المنوفية»، للجمهور من جميع محافظات الجمهورية.

وستكون هناك تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط.

المستندات المطلوبة من الأسر

- استيفاء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بخط واضح.

- شراء كراسة شروط بمبلغ وقدرة 300 جنيه فقط من مقر هيئة الأوقاف المصرية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزجته «سارية».

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج/الزوجة «إن كانت تعمل» مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل.

- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية «عمل إضافي – الأملاك الزراعية /العقارات /الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه».

– امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تُدر دخلاً إضافياً، تُفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة «إذا كانت تعمل» مؤرخة ومعتمدة.

العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

العاملون بالشركات وجهات القطاع الخاص

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحًا بها مهنة المتقدم.

- مستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية

– تاريخ مزاولة النشاط لا يقل عن سنة مع تقديم آخر إقرار ضريبي.

- شهادة التأمينات الاجتماعية «إن وجد» موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من بطاقة أو اشتراك النقابة.

الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة.

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء - غاز - مياه».

ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة

- التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المتاحة وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة «على أن يكون مستنداً حديثاً صادراً عن عام 2021».