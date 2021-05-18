«معيط»: تخصيص 5.5 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد بالموازنة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة خصصت تمويلات متعددة في الفترة الأخيرة لتطوير السكة الحديد، كاشفا أن موازنة الدولة الجديدة خُصص فيها 5.5 مليار جنيه لدعم عمليات تطوير مرفق السكة الحديد.

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك تنسيق كبير بين وزارتي المالية والنقل خلال الفترة الأخيرة، لوضع حلول جذرية للهيكل المالي الخاص بالسكة الحديد.

وتابع وزير المالية: «مع السنة المالية الجديدة، في يوليو الجاي، هتكون السكة الحديد عندها هيكل مالي أفضل، مما كان عليه الوضع حاليا وحتى 30 يونيو الجاي».

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على الهيكل المالي الجديد للسكة الحديد، وتم الاتفاق أيضا على مبلغ التمويل، موضحا أن هذا الهيكل سيساهم في تحسن الوضع المالي للسكة الحديد بشكل أفضل مما هو عليه حاليا.

وفي سياق آخر كشف أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتوفير جرعات لقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة خصصت ميزانية مفتوحة لشراء اللقاحات وتوفيرها، وقائلا: «المبلغ مفتوح لأن دي حياة الناس»، وموضحا أن قضية مصر الأولى في هذه الشأن ليس التمويل، ولكن الإتاحة بحيث تكون اللقاحات متوفرة لكل مواطني الدولة المصرية، ومؤكدا أن الدولة ستعمل على توفير أي تمويل تحتاجه عملية توفير اللقاحات والتطعيمات.