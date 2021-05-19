عبد المنعم سعيد عن إعادة إعمار غزة: «مصر رمت بياضها زي ما بيقولوا»

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر والخبير الاستراتيجي، ورئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للدراسات والفكر، إن مبادرة إعادة إعمار غزة بمبلغ نصف مليار دولار التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي تثبت للعالم أن مصر في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية ولا تقول فقط للعالم ساعدوا فلسطين، متابعا: «مصر بترمي بياضها زي ما بيقولوا»، خاصة أن العالم يعرف أن مصر ليست دولة غنية ولا بترولية ولكن بنت ثرواتها خلال الفترة الماضية وقد ضمنت السودان أمام صندوق النقد الدولي.

وأضاف «سعيد» خلال استضافته في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم اليوم الثلاثاء، أن الشركات المصرية هي التي ستعيد الإعمار لكن هناك مهارات مصرية قوية في الشركات وهذا رسالة للعالم العربي إلى أن يحتذي حذو مصر لأن الأمر الفلسطيني يهمنا جميعا والقدس تهمنا جميعا وهذا سر دخول مصر سريعا بعد القصف الإسرائيلي على غزة.

وأوضح المفكر والخبير الإستراتيجي، ورئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للدراسات والفكر، أن الدول الإفريقية عقب الحصول على استقلالها في منتصف القرن الماضي تم اللجوء إلى إيديولوجيات شيويعة ثم بدأ عقد أسود في التسعينات في بورندي ورواندا ثم انتشر التطرف في الساحل ثم في نيجيريا وهذا تسبب في استدانة كبيرة من صندوق النقد الدولي ودخلت الدولة في الحلقة الجهنمية للدين على الرغم من وجود ثروات طائلة وهذا يرجع لعدم وجود بنية تحتية قوية وكذلك تأخر وتير التصنيع، وقد فاقم الأمور وجود فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضح ضرورة دعم الدول الإفريقية من أجل الخروج من أزمتها.