البحيرة تحارب كورونا.. غلق 18 منشأة وتحرير 236 محضر عدم ارتداء كمامة

حملات ليلية شنتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن غلق 3 مقاهي بمدينة دمنهور، وغلق 18 منشأة مخالفة وتحرير 236 محضر عدم ارتداء كمامات ومصادرة 94 شيشة بنطاق 10 مراكز بالمحافظة.

توجيهات محافظ البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

حملات مدينة دمنهور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن إغلاق 3 مقاهي مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، وإعدام 18 شيشة.

حملات مدينة كوم حمادة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بغلق وتشميع 3 قاعات أفراح ومقهى، ومصادرة 3 شيش وتحرير 22 محضر عدم ارتداء كمامة.

إغلاق ملعب كرة قدم بأبو المطامير

وفي مركز أبو المطامير، تم غلق ملعب كرة قدم لمخالفة القائمين عليه الضوابط والشروط الهاصة بالغلق، وعدد 2 ورشة و2 مقهى مخالفين، وتحرير 27 محضرا لعدم ارتداء الكمامات.

حملات بمختلف مدن محافظة البحيرة

وخلال حملات مختلفة بمدن «كفر الدوار، رشيد، بدر، المحمودية، إيتاي البارود، الرحمانية، وادي النطرون» تم غلق 3 كافتيريا وإعدام 83 شيشة، كما تم غلق مقهى وضبط 4 شيش وتوقيع 26 غرامة عدم ارتداء كمامة، وغلق 18 منشأة مخالفة وتحرير 236 محضر عدم ارتداء كمامات وإعدام 94 شيشة بنطاق 10 مراكز بالمحافظة.