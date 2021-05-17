«إدارة كورونا» تحدد مواعيد غلق المحلات والمقاهي والمطاعم خلال أيام

يستمر العمل بمواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية في التاسعة مساء حتى الجمعة المقبل، وفق المهلة التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر بدء العمل بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السنيما بداية من السبت المقبل، حيث يتوقع إعلان اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا الضوابط والمواعيد الجديدة خلال الأسبوع الحالي.

مواعيد غلق المحلات تحددها لجنة كورونا

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنّ مواعيد غلق المنشآت من محلات ومطاعم وورش وكافيهات تحددها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وفي انتظار صدور قرارها بشأن بعض الإجراءات والضوابط الخاصة بالمنشآت خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى تحديد مواعيد الغلق في التاسعة مساء للمحلات والمطاعم والمقاهي في أواخر شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك وحتى نهاية الأسبوع الحالي، للحد من التجمعات خاصة في ظل زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول العالم، وبالتالي جرى اتخاذ إجراءات احترازية لسلامة المواطنين، بهدف حمايتهم وليس التضييق عليهم، وعلى الجميع اتباع الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الدولة حفاظا عليهم والحد من انتشار الفيروس.

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ مواعيد غلق المحلات التي أقرتها اللجنة العليا تنتهي في 21 مايو الحالي، وفي انتظار ما تقره اللجنة بشأن المواعيد لتطبيقه على الفور مطلع الأسبوع المقبل.

خياران لمواعيد المحلات

وأشارت مصادر إلى أنّ اللجنة العيا لإدارة الأزمة لديها خيارين، إما الابقاء على المواعيد كما هي حاليا بحيث يتم الغلق للمحلات والمقاهي والمطاعم في التاسعة مساء، حال زيادة حالات معدلات الإصابة بالفيروس، أما إذا كانت الأمور طبيعية فيمكن وقتها العودة لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المنشآت، لتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الخامسة صباحًا، وتغلق في الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، واستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، أما المحال والمولات التجارية حسب التوقيت الصيفي، فتفتح يوميًا من السابعة صباحًا، ويتم الغلق الحادية عشر مساءً صيفًا، ويتم زيادة مدة فتح المحال أيام الخميس والجمعة، وفي الإجازات والأعياد الرسمية إلى الثانية عشرة منتصف الليل.