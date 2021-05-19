رئاسة فلسطين: لا دولة لنا بدون القدس..ومندوبها الأممي: مصر تضمد جراحنا

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المصادر الإسرائيلية تشكك في وجود مبادرة لوقف إطلاق النار، رغم أنه لا أحد يريد أن يستمر العدوان وسفك الدماء في قطاع غزة، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، بينما الولايات المتحدة الأمريكية طالبت إسرائيل بخفض العنف في قطاع غزة، ومن ناحية أخرى تمدها بأحدث الأسلحة المتطورة.

وأضاف «الهباش»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن دولة فلسطين تريد وقف العدوان والاعتداءات والعنف ومن ثم الذهاب صوب حوار سياسي جاد من أجل إنهاء الاحتلال الذي يعتبر شر البلية ويمنع تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين، مؤكدًا أن القدس رمز الهوية الوطنية الفلسطينية ولن تقوم دولة بدون القدس ولن يتم التنازل عنها مهما كان.

فيما قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، إن العمل يستمر ليل نهار مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، معلنًا ترحيبه بأي جهد لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وكل وقت يمر ندفع ثمنه من أرواح الأبرياء، موجهًا التحية لجهود مصر قيادة وشعبا سواء فيما يتعلق بمحاولات وقف العدوان أو المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها لتضميد الجراح.

وأكد منصور، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة مساعدات عاجلة لقطاع غزة، مؤكدًا أن مصر في طليعة الأطراف التي تعمل ليل نهار لوقف العدوان موجها الشكر للقيادة المصرية، كما ذكر أن هناك تحركا منتظرا ستقوم به فلسطين في المحاكم الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها العدو ضد الإنسانية مخالفا كل القوانين الدولية.