 الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية وأكثر من 267 ألف إصابة بكورونا

سجلت الهند 267 ألفا و334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 25 مليونا و496 ألفا و330 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الأربعاء، أنّ البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 4529 وفاة جديدة في أعلى حصيلة وفيات يومية، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 283 ألفا و248 شخصا.

وأفادت بأنّ 389 ألفا و851 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 21 مليونا و986 ألفا و363 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 3 ملايين و226 ألفا و719 شخصا.