آخر أخبار كورونا في الهند.. الإصابات تتجاوز 25 مليون حالة

تشهد الهند ارتفاعات قياسية لإصابات فيروس كورونا المستجد، ويتابع العالم آخر أخبار كورونا فى الهند، وتجاوز إجمالي إصابات فيروس كورونا في الهند 25 مليون حالة اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل أكثر من 260 ألف إصابة جديدة بكوفيد 19، كما تجاوز إجمالي الوفيات 278 ألف حالة، إثر تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة جديدة.

تسجيل 263 ألفا و533 إصابة جديدة بكورونا

وبشأن آخر أخبار كورونا في الهند، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 263 ألفا و533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 25 مليونا و228 ألفا و996 حالة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة وفقا لآخر أخبار كورونا فى الهند حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم، أنه تم تسجيل 4 آلاف و329 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 278 ألفا و719 حالة.

وعن آخر أخبار كورونا فى الهند وحالات التعافى من الفيروس ،أشارت وزارة الصحة الهندية إلى تعافي 422 ألفا و436 شخصا على مدار الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 21 مليونا و596 ألفا و512 شخصا، فيما يبلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا في الهند وفقا لأحدث البيانات 3 ملايين و353 ألفا و765 حالة.

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 163 مليون حالة

وعالميا، تجاوزت إصابات كورونا، التي جرى تسجيلها في أكثر من 210 دول ومناطق، 163.37 مليون إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 3.5 ملايين حالة وفاة، وفقا لإحصاء لوكالة رويترز.

وبحسب رويترز تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث الإصابات والوفيات بكورونا، حيث جرى تسجيل أكثر من 33 مليون إصابة، منها 586,271 وفاة.

وتأتي البرازيل بعد الهند من حيث الإصابات لكنها تتفوق عليها من حيث الوفيات، فقد بلغ عدد الإصابات فيها 15,627,475 إصابة، من بينها 435,751 حالة وفاة.