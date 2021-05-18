إصابات كورونا عالميا تصل إلى 164.2 مليون.. ووفيات الهند 278 ألف حالة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى العالم، إلى 164279345 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3404457حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 143004248حالة.

سجلت السلطات الصحية الهندية، 263533 حالة إصابة بـ«كورونا»، و4329 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 25228996 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات، إلى 278719 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي الصين، قالت«لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل، أمس الاثنين، 4 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس في مقاطعة «لياونينج» شمال شرقي البلاد.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، أمس الاثنين، بينما لم تسجل حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«شينخوا» الصينية.

وأبلغت مدينة «لوآن» شرقي الصين عن حالتين جديدتين بدون أعراض، أمس الاثنين، فيما أكدت تايوان تسجيل 335 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 333 حالة تم تصنيفها على أنها محلية العدوى، كما سجلت حالتي إصابة جديدتين وافدتين من الفلبين وهايتي.

ارتفاع إجمالي إصابات تايوان إلى 2017 حالة

وارتفع إجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في تايوان، إلى 2017 حالة، بينها 12 وفاة. وبسبب الزيادة في حالات الإصابة محلية العدوى بالفيروس، تعتزم الجزيرة إغلاق حدودها بدءا من غد الأربعاء أمام جميع الوافدين والمسافرين العابرين، باستثناء المواطنين وحاملي تصاريح الإقامة، وسيستمر الإغلاق لمدة شهر، بدءا من 19 مايو الجاري وحتى 18 يونيو المقبل، وستكون هناك استثناءات فقط في حالات الطوارئ أو لأسباب إنسانية.

وسيتم إغلاق جميع المدارس، اليوم، من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، في تايبي ومدينة تايبي الجديدة لمدة 11 يوما للمساعدة في احتواء تفشي المرض.

ارتفاع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 436537 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 29916 إصابة و786 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 15.66 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 436537 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 822 إصابة جديدة و56 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا»، 2382745 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات في البلاد 220493 حالة.

وشهد مطار «الملك عبدالعزيز» بجدة السعودية، انطلاق الرحلات الدولية وفقاً لتطبيق قرار السماح للسعوديين بالسفر الدولي مع التقيد بالإجراءات الاحترازية التي حددتها «الهيئة العامة للطيران المدني» بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لمواجهة «كورونا»، بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس سليمان البسام، ومدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، ومسؤولي الجهات الحكومية والأمنية بالمطار.

من جانبها، قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية، بنقل عائلة سعودية مصابة بـ«كورونا»، من الهند إلى المملكة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

ووصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، بعد رحلة استغرقـت 15 ساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار «كورونا»