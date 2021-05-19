بدء تلقي أوراق الجمعيات الأهلية الراغبة في توفيق أوضاعها خلال 10 أيام

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إنه سيتم البدء في قبول الأوراق والمستندات الكاملة من الجمعيات الأهلية الراغبة في توفيق أوضاعها خلال 10 أيام، مشيرًا إلى أن الطلبات تُقدم على المنصة الإلكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية كمرحلة أولى لمعرفة خطوات توفيق أوضاع الجمعيات.

مصر تضم 52 ألف مؤسسة أهلية بخلاف منظمات أجنبية

وذكر مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، لـ«الوطن»، أن مصر تضم 52 ألف مؤسسة أهلية بخلاف منظمات أجنبية أخرى، مؤكدًا أن القانون طالب بعض الجمعيات بتوفيق أوضاعها خلال عام بدءً من يناير 2021 حتى يناير 2022.

الجمعيات تقدم طلبا لتوفيق أوضاعها طبقا للائحة

ولفت إلى أن الجمعيات تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها طبقًا للائحة قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، بعد اعتماد النماذج الجديدة، وعرضها على مجلس الإدارة الذي يدعو لجمعية عمومية غير عادية لإقرار تعديل اللوائح وتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك تقدم طلب للجهة الإدارية والممثلة في إدارة التضامن الاجتماعي، التابعة لها خلال عام من صدور اللائحة.

وأكدت وزارة التضامن، أنه طبقاً لأحكام قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، يتم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية بناء على إخطار تقدمه المنظمة أو الكيان إلى الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض.

من جانبه قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قانون الجمعيات الأهلية نص على التزام الجمعية بالشفافية والعلانية، والإفصاح عن مصادر تمويلها وأسماء أعضاءها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، والالتزام بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية، وعمل موقعها الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر والعلانية.

وأضاف أن القانون نص على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية، مستوفيًا بالمستندات المطلوبة.