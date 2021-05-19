رئيس العبور يتفقد منظومة مياه الشرب للاطمئنان على جاهزيتها خلال الصيف

تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، منظومة تنقية مياه الشرب بالمدينة، وذلك برفقة مسؤولي الجهاز وتشغيل المنظومة، للاطمئنان على سير العمل وجاهزية المحطات لفصل الصيف.

كما تفقد رئيس مدينة العبور، مأخذ مياه محطة التنقية على ترعة الإسماعيلية، والذي يتكون من 14 طلمبة رفع للمياه، بقدرة مليون متر مكعب/اليوم، ورافع المياه بمنطقة أنشاص، والمغذي لمحطة المياه الرئيسية، ويتكون من خزانين بسعة إجمالية 20 ألف متر مكعب، و11 طلمبة رفع قدرة مليون متر مكعب/ساعة.

وخلال جولته، تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، محطة تنقية المياه الرئيسية بطاقة إنتاجية إجمالية مليون متر مكعب/يوم، والتي تقوم بتقنية المياه العكرة وتحوبلها لمياه صالحة للشرب، حيث تفقد أعمال توسعات المحطة بإنشاء الرافع الجديد بها بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه، لمعالجة مشكلة انخفاض الضغط ببعض المناطق المرتفعة بالمدينة وزيادة الضغوط للمدن المجاورة.

وخلال الجولة، أكد «الغيطي» على القائمين على تشغيل المنظومة، بضرورة توافر قطع الغيار اللازمة وكميات الشبة والكلور الكافية لتشغيل المحطة دون انقطاع، مع التأكيد على مقاولي التشغيل بتوفير أطقم العمل المناسبة للحفاظ على عمل المحطات بالكفاءة المطلوبة.

جدير بالذكر أن محطة تنقية المياه بمدينة العبور، هي المحطة الرئيسية لتغذية مناطق السلام والنهضة ومدن الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة.