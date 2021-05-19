مدرسة تنشر أسماء طلاب لم يسددوا المصروفات على فيسبوك.. والمدير: سايبين عناوين غلط

نشر مدير مدرسة المرج الرسمية للغات، أسماء طلاب لم يسددوا المصروفات، على صفحات فيس بوك، بينما أعرب عدد من أولياء الأمور، عن استيائهم من نشر أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، وأكدوا في تصريحات على جروب «حلقة وصل الوزارة وولي الأمر»، أنّ القرار مخالف تمامًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أنّه يحق للمدارس تحويل الطالب لمدرسة حكومية حال امتناع ولي أمره عن سداد المصروفات الدراسية، أو حجب نتيجته.

أولياء أمور: مخالف لقرارات وزارة التربية والتعليم

قالت إحدى أولياء الأمور، إنّ نشر أسماء الطلاب على صفحات التواصل الاجتماعي ليس قرار إيجابي من المدارس، موضحة أنّ القرار نصّ على إنذار ولي الأمر 3 مرات.

وأضافت ولي الأمر التي رفضت ذكر اسمها لـ«الوطن»، أنّ نشر هذه الأسماء يؤثر بالسلب على الروح المعنوية لدى الطالب، موضحة أنّه يجب على إدارة كل مدرسة اتخاذ قرارات في هذا الشأن وفق القانون.

وفي إحدى التعليقات، قالت إحدى أولياء الأمور، إنّها لم تتمكن من دفع المصروفات في الوقت الحالي، بسبب إصابتها هي وأبنائها بفيروس كورونا المستجد، وقضاء فترة عزل في المنزل.

من جانبها، قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر: «تصاعد الحديث مجددًا عن مصاريف المدارس عند انتهاء العام الدراسي وإعلان نتائج الترم الثاني، وإدارات المدارس تضغط بمختلف الطرق لتحصيل المصاريف، لدرجة أنّ إحدى المدارس كتبت أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصاريف على صفحة المدرسة في فيس بوك وكذلك تهديد ولي الأمر».

أزمة نفسية للطلاب وأولياء الأمور

وأضافت الحزاوي لـ«الوطن»، أنّ الأمر يسبب أزمة نفسية للطلاب وأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من دفع المصاريف نتيجة الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها الكثيرين بسبب جائحة كورونا، فضلًا عن أغلبهم دفع تكلفة مضاعفة هذه السنة لتعليم أولادهم بشحن باقات الإنترنت حتى يتمكن أولادهم من الدخول على المنصات المختلفة.

وتابعت: «نرجو النظر بعين الاعتبار لتلك الظروف الصعبة، وإعادة جدولة المصاريف وتقسيطها والامتناع عن نشر أسماء الطلاب على فيس بوك».

وفي سياق منفصل، عقدت اليوم، مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المكثفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأوضحت المديريات أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وعلّق أكرم محمدين، مدير مدرسة المرج الرسمية لغات، والذي نشر أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية على موقع التواصل الاجتماعي بفيس بوك، ما أثار غضب عدد كبير من أولياء الأمور، قائلا إنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّ الطالب الذي لم يسدد المصروفات الدراسية يتم تحويله إلى مدرسة عربي حكومي، موضحا أنّه فضّل نشر أسماء الطلاب على السوشيال ميديا، بعد أن أصبحت وسيلة تواصل أساسية في الوقت الحالي ويستخدمها جميع الطلاب وأولياء الأمور.

«محمدين»: لدينا أكثر من 1000 طالب لم يسددوا المصروفات

وأضاف «محمدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الغرض من نشر أسماء الطلاب عبر صفحته الشخصية، التذكير والتنبيه بشكل أكثر على أولياء الأمور، موضحا أنّه لم ينشر اسم طالب بعينه حتى يقلل من شأنه كما يظن أولياء الأمور، وأنّه حاول التواصل أكثر من مرة مع أولياء الأمور بشأن سداد المصروفات، لكن لم تكن هناك أي نتيجة إيجابية من التواصل.

وتابع مدير المدرسة، أنّ هناك أكثر من 1000 طالب لم يسددوا المصروفات، وهناك أكثر من 70 طالبا لم يسددوا المصروفات لمدة 3 سنوات، ووفقا لقواعد العملية التعليمية، فيجب على ولي الأمر سداد المصروفات الدراسية منذ بداية العام الدراسي، والمدرسة بها وحدة متخصصة للشؤون الاجتماعية لبحث الحالات المتعثرة في سداد المصروفات الدراسية، مؤكدا حرصه على حل أي مشكلات تواجه أولياء الأمور في سداد المصروفت الدراسية.

وأوضح أنّه حال إرسال جواب لكل ولي الأمر سيكلف المدرسة مصروفات بالغة، لافتا إلى حرصه على مستقبل الطالب، وجرى إرسال 45 خطابا في الفترة الماضية ولم يتم الاستجابة لهم، لأن أولياء الأمور سجلوا عناوين منازلهم بشكل غير دقيق في المدرسة، كما أنّ مديرية التربية والتعليم تتابع بشكل متواصل الأسماء التي سددت المصروفات الدراسية، وطلبت الأسماء التي لم تسدد.