«التعليم» تكثف إجراءاتها الاحترازية في لجان الامتحانات التكميلية

كثّفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع المدارس، بالتزامن مع استمرار عقد الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، إضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إنّ طلاب صفوف النقل وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يؤدون اليوم باقي الامتحانات التكميلية التي بدأت أمس وتنتهي غدا، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون الامتحان التكميلية كل مادة بمفردها، وطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي يؤدون الامتحانات مجمعة، لافتا إلى أنّه جرى تعقيم اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

من جانبه، أكد محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، أنّه جرى التنبيه على جميع المدارس بالحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء عقد الامتحانات التكميلية التي تنتهي غدا 20 مايو الحالي، مشيرا إلى أنّ الامتحانات تعقد للطلاب الذين تخفلوا عن امتحانات شهر أبريل 2021 بأعذار قهرية، أو الذين حصلوا على أقل من 50% من الدرجة النهائية للامتحانات.

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون معوقات، وجرى وضع أسئلة الامتحانات التكميلية وفق المقررات الدراسية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، بجانب مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلنها المركز القومي للماحانات والتقويم التربوي.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بعد امتحانات الثانوية العامة 2021 في نهاية شهر مايو الحالي، وسيتم الإعلان عن الحلول البديلة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ الوزارة ستعد العديد من الحلول المتكاملة لمنع سقوط السيستم، وذلك ردا على عقد الامتحانات ورقيا، لافتا إلى أنّ الامتحانات ستعقد إلكترونيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.