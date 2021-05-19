أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-5-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو، في محلات الصاغة، وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الذهب بأعيرته المختلفة، تستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية المتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، «عيار 21»، و«24، وعيار 18، والجنيه الذهب وسعر الكيلو والأونصة»، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم عيار 24

تباين سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الأربعاء، حيث تراوح 911 و913 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 21

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، ما بين 797 و799 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، ما بين 683 و685 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، ما بين 6376 و6392 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة اليوم الأربعاء ما بين 28328 و28399 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء ما بين 910857 و913143 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

ووصل سعر عيار 21 في أسوق المال إلى 826.04 جنيه و52.72 دولار، بينما سجل سعار الذهب عيار 24 في أسواق المال 944.02 جنيه و60.25 دولار، فيما سجل عيار 18 اليوم في أسواق المال 708.03 جنيه و45.19 دولار، و كيلو الذهب وصل إلى 944,019 جنيه و60,248 دولار.

ومنذ العام الماضي، تذبذبت أسعار المعدن النفيس، حيث شهدت حالة متغيرة بين الارتفاع والانخفاض، تأثرا بتخبط العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

وقدّم إيهاب وصفي، نائب رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، نصائح للمواطنين عند شراء الذهب، أولها التعامل مع تاجر حسن السمعة، ومن الأفضل شراء عيار 21، لأنه الأفضل في الاستثمار لسهولة بيعه، ويجب الاحتفاظ بالفاتورة التي يحصل عليها من التاجر.