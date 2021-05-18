سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يصل إلى 799 جنيها

مع التذبذب الملحوظ يوميًا في أسعار المعدن الأصفر، يكثر البحث يوميًا من قبل الراغبين في الشراء عن سعر الذهب اليوم في مصر، الموافق 18 مايو الحالي، وذلك في عدد من محلات الصاغة المختلفة.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، سعر الذهب اليوم في مصر والتي اختلفت ما بين عيار 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي ما بين 911 و913 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الثلاثاء ما بين 797 و799 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم ما بين 683 و685 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما يتراوح سعر كيلو الذهب ما بين 910857 و913143 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء، ما بين 6376 و6392 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة اليوم الثلاثاء ما بين 28328 و28399 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، وتخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، حيث يجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعًا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».