9657 مواطنا يتلقون لقاح كورونا في دمياط

يواصل مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور كمال سلامة، وإشراف الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، استقبال المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا.

بدء تسجيل أصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا بجنوب سيناء

9657 مواطنًا تلقوا اللقاح في محافظة دمياط

وقال مدير معهد القلب والجهاز الهضمي في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، إنه تم تطعيم 247 مواطنًا، بعد إجراء الكشف الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة قبل التطعيم، حيث تم تطعيم 20 مواطنا بالجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا».

وأكد مدير المعهد تطعيم 212 مواطنًا بالجرعة الأولى من لقاح ««سينوفارم»، و15 مواطنًا بالجرعة الثانية من لقاح «سينوفارم» ليبلغ مجمل من تم تلقحيهم 9657مواطنًا.

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وتشمل المجموعات المستحقة للتطعيم بلقاح كورونا، العاملين في القطاع الطبي، والفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويجرى التواصل معهم من خلال رسالة نصية وتوجيههم إلى مركز القلب والجهاز الهضمي، لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وعند توجه المواطن لمركز التطعيم تجرى مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي.

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