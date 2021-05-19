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محمود مسلم

رئيس «الشيوخ» يستقبل رئيس «الشورى اليمني» اليوم

كتب:

ولاء نعمه الله
10:44 ص | الأربعاء 19 مايو 2021
عبد الرازق يستقبل رئيس مجلس الشورى اليمنى ..اليوم

عبد الرازق يستقبل رئيس مجلس الشورى اليمنى ..اليوم

يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه ظهر اليوم، وفدا برلمانيا يمنيا رفيع المستوى برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.

وكان رئيس مجلس الشيوخ استقبل أمس الوفد البرلماني الزيمبابوي رفيع المستوى، الذي يزور مصر في هذه الأيام برئاسة جاكوب ماديندا رئيس البرلمان الزيمبابوي، وحضر اللقاء شيبا شومبياوندا سفير زيمبابوي بالقاهرة، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، حيث شهدت الزيارة توطيد العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأصدر مجلس الشيوخ بيانا أمس، أعلن فيه ‏تأييده الكامل لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي دعم قطاع غزة بتخصيص 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة إعمار غزة، ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.

وأكد مجلس الشيوخ أنّ المبادرة تأتي استمرارا لجهود رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي تعبر عن موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة، معربا عن شكره وتقديره للقيادة السياسية بموقفها في دعم القضايا العربية.

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