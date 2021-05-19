بنتلي تطور الجيل الجديد من Flying Spur الفارهة

أعلنت «بنتلي»، تطوير الجيل الجديد من سيارة «Flying Spur» الفارهة، حيث تم الارتقاء بسيارة السيدان رباعية الأبواب الأفضل في العالم إلى مستويات أعلى وذلك عبر تضمينها المزيد من التقنيات الحديثة ورفع مستويات الراحة التي تتمتّع بها، ليصبح الآن كل ذلك متاحاً بشكل قياسي.

وجرى توفير خيارات جديدة وعصرية من القشرات الخشبية الداخلية إضافة إلى لون جديد للطلاء الخارجي هو رمادي «Cambrian Grey»، مما يوسّع باقة الخيارات اللونية القياسية لتشمل 63 لوناً.

وهناك باقة مواصفات City Specification التي تعزّز مجموعة المحتويات الاختيارية وتشكّل جزءً من الخصائص القياسية للسيارة طراز العام 2022.

وتتضمّن هذه الخصائص ميّزة التعرّف على الإشارات المرورية، وفتح غطاء صندوق الأمتعة دون استعمال الأيدي، وحزمة موسَّعة من خصائص السلامة والحماية، وكاميرا رؤية عُلوية، وميّزة الإنارة الترحيبية والتعتيم الأوتوماتيكي للمرايا، بالإضافة إلى جهاز تأيين الهواء، حيث أن كل هذا من شأنه أن يُضفي بُعداً أوسع ضمن نطاق الخصائص والمواصفات المتاحة لواحدة من أفخم المقصورات الداخلية لأي سيارة فاخرة عالية الأداء.

وتستفيد «Flying Spur» الفارهة والهادئة من اعتماد التقنية المتطوّرة جداً لأجل توفير تجربة مثالية داخل المقصورة، فقد تم بدقّة عالية التخلّص من الضجيج والاهتزاز والخشونة مما يضمن أن تكون Flying Spur ليس السيارة الفاخرة عالية الأداء الأرقى فحسب، بل أن تكون أيضاً متميّزة بأداء صوتي استثنائي.

وتتابع المقصورة الراقية والهادئة جداً في Flying Spur، التي يجري تصميمها وهندستها وصنعها يدوياً في كرو، بتحقيق الهدف الذي وضعه نتلي عند إنشاء الشركة في 1919.

وواجه مؤسِّس Bentley بكفاءة عالية التحدّي القائم أمام صنع سيارة فخمة عالية الأداء، وقد ظهر هذا واضحاً في قوله: «لطالما أردت إنتاج سيارة صامتة تماماً قادرة على السير بسرعة 100 ميل بالساعة، وأعتقد الآن أننا تمكّنا من تحقيق هذا الشيء»، وقد جاءت هذه العبارة عند إطلاقه لطراز 8 Litre سنة 1930.

التقنية والحِرَفية اليدوية.

يوفر الجيل الأحدث من Flying Spur عدداً من المزايا التقنية لصالح العملاء، حيث أصبحت الآن العديد من الخصائص متاحة كتجهيزات قياسية جديدة مثل ميّزة التعرّف على الإشارات المرورية، وميّزة فتح غطاء صندوق الأمتعة دون استعمال الأيدي، والحزمة الموسَّعة من خصائص السلامة والحماية، وكاميرا الرؤية العُلوية، وميّزة الإنارة الترحيبية والتعتيم الأوتوماتيكي للمرايا وجهاز تأيين الهواء.

وبهدف تعزيز مستويات الراحة أكثر «وهي ميّزة قياسية أيضاً»، يبرز دور أجهزة تأيين الهواء ضمن السيارة والتي تقوم بإصدار جزيئات ذات شحنات سالبة عبر فتحات تكييف الهواء الوسطية، مما يسهم بزيادة نقاء الهواء داخل المقصورة وبالتالي إحساس العملاء بالعافية، بناءً عليه، يتم توليد شحنات ثابتة حول العناصر الملوِّثة مثل الغبار أو مسبِّبات الحساسية في الهواء، مما يجعلها تلتصق بالأسطح الأقرب إليها، والنتيجة هي إزالة هكذا ملوِّثات من الهواء والتي قد يتنفّسها الركّاب، وبالتالي تساهم هذه الميّزة في تعزيز الإحساس بالعافية.

أما داخل المقصورة، فهناك الخصائص الجديدة التي تشمل خيار القشرات الخشبية مفتوحة المسام، والتي تتألّق عبر لمسة نهائية رقيقة جداً وغير لامعة تمنح الحماية.

ويتم اختيار القشرات الخشبية مفتوحة المسام فقط من أفضل أنواع الأخشاب المنتقاة بعناية تامّة، وتحصل على طلاء من ثلاث طبقات فائقة الرقّة يبلغ مجموع سماكتها 0.1 ملم فقط، وعند إجراء مقارَنة بسيطة، فإن طلاء High Gloss عالي اللمعان من Bentley تبلغ سماكته 0.5 مليمتر وهو يتمتّع بلمسة نهائية ناعمة ولامعة.