استكمال أعمال تطوير منطقة «فاطمة الزهراء» بضواحي بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء ضمن خطة مشروع استكمال تطوير حى الضواحي.

حضر الاجتماع، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ،واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الخيرية و إدراة التسكين ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد إجراءات استكمال أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحي، والتى ستشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة بالشوارع الرئيسية والفرعية واستكمال تطوير نوازل الصرف الصحى ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء بين العمارات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، للارتقاء بكافة المناطق السكنية بحى الضواحى وتأهيلها لتتناسب مع مشروعات التنمية التى تشهدها بورسعيد وتوفر حياة كريمة للمواطنين .

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية التنسيق بين حى الضواحى ومؤسسة مشكاة نور والإدارات المعنية، والعمل وفق خطة ومدة زمنية محددة، لافتا إلى أن حي الضواحي حصل على معدلات عالية من التنمية والتطوير، حيث تم تطوير مناطق «اللبانة القديمة و السيدة خديجة والسيدة نفيسة و مساكن الرحاب»، تطويرًا شاملًا بالإضافة إلى الحرص على تأهيل ورفع كفاءة سلوك المواطنين للحفاظ على ما يتم إنجازه من مشروعات.

من جانب آخر، عقد اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة اجتماعا، بحضور المهندسة شيماء جودة مديرة إدارة التحول الرقمي ونظم المعلومات، ومشرفي المراكز التكنولوجية بالأحياء، لمناقشة آلية تطبيق تحسين الخدمات المميكنة المقدمة بجميع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالديوان العام والأحياء ومدينة بورفؤاد.

وتابع السكرتير العام تطوير مستوى الآداء فى جميع المعاملات التى يقدمها المركز التكنولوجي والمعاملات التي تقدم من خلال بوابة خدمات المحليات، تماشيا مع ميكنة كافة المؤسسات والمجالات بمحافظة بورسعيد فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة بببورسعيد.