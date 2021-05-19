«تعليم أسوان» يناقش استعدادات المديرية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعا بمكتبه صباح اليوم، بمديري المراحل «الثانوية - الإعدادية - الإبتدائية - رياض الأطفال»، بحضور مديري العموم، وذلك لمناقشة عدة موضوعات.

التهنئة بالعيد

واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، والاطمئنان على سير الامتحانات التكميلية للشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوى العام التي بدأت أمس، وأكد الحضور أن الامتحانات مرت بسلام ولم ترد أي مشكلات أو شكاوى إلى غرف العمليات.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التصحيح أولا بأول، والانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة في أسرع وقت، وإعداد كشوف بحد أقصى غدا الخميس بأسماء الطلاب، سواء الذين اجتازوا أو لم يجتازوا الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية، تمهيدا لإرسال النتائج للكنترول لاتخاذ اللازم.

استعدادات الشهادة الإعدادية

كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، والتى تنطلق الثلاثاء ١ يونيو المقبل وتنتهي الاثنين ٧ من ذات الشهر، وأكد على مدير التعليم الإعدادي، بضرورة التنبيه على مديري المدارس بضرورة تنظيف وتعقيم وفرش وتجهيز مدارسهم استعدادا للامتحانات، حيث إن ذلك مسؤولية مدير المدرسة وليس رئيس اللجنة، وعلى مديري المدارس فرش اللجان بما يعادل ١٤ طالبا فقط في اللجنة الواحدة تنفيذًا لتعليمات الوزارة، عدا بعض المدارس ذات طبيعة كثافية خاصة، التي سيكون عدد الطلاب بها ١٥ طالبا باللجنة الواحدة.

تجهيز الأوراق الإدارية

كما نبه القبيصي، على سكرتيري المدارس بتجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، وعلى الحضور التنسيق والتواصل مع المسؤولين بالإدارات التعليمية والمدارس، للاطمئنان على الأوضاع العامة للجان، ومعرفة أي مشكلات أو معوقات لحلها ومعالجتها بشكل فورى قبل بدء الامتحانات، حيث أنه لن يسمح لأي فرد بتصدير أي مشكلة خاصة بالشهادة الإعدادية خلال فترة الامتحانات أو قبلها بفترة قليلة، ويعتبر هذا تقصير من جانب الفرد وإهمال لمهام عمله، مشددا على مدير التعليم الإعدادي، بالتنبيه على مديري مدارس إدارة أسوان التعليمية، أن هناك اجتماع سيعقد معه يوم السبت القادم الموافق ٢٢ مايو بقاعة مدرسة التجارة المتقدمة في تمام الساعة التاسعة صباحا.

تعقيم المدارس

وأكد على مدير التعليم الثانوي، بضرورة تجهيز وتعقيم المدارس استعدادا للامتحانات التجريبية للشهادة الثانوية التي تنطلق الأسبوع المقبل، كما طالب مدير التعليم الابتدائي وموجه عام رياض الأطفال، بتجهيز المذكرات الخاصة بشروط وآليات التقديم الخاصة بالروضة والصف الأول الابتدائي، تمهيدا لاعتمادها ونشرها على الصفحة الرسمية للمديرية، حتى يتسنى لأولياء الأمور معرفة كافة التعليمات الخاصة بهذا الشأن على الحضور، والتنبيه على مديرى المدارس بعدم قبول أي ملف لا تنطبق عليه شروط التقديم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لا وساطة ولا محسوبية ولا أحد فوق القانون، مطالبا جميع القيادات بعدم التحدث أو الزج باسمه فى هذا الشأن مع أي مدير مدرسة، كما ناشد أي مدير مدرسة يتم الضغط عليه من أي قيادي أو مسؤول تعليمي لقبول ملف مخالف بحجة أن هذا بتوصية من وكيل الوزارة بالقدوم إلى مكتبه فورا لإبلاغه.