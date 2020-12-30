«تعليم أسوان» تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، استعداد مدارس أسوان لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020-2021 ، المقررة في 10 يناير المقبل، و شدد على مديرى الإدارات ومديرى المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية الإحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفي بيان إعلامي صدر، اليوم، عن مكتب اعلام مديرية التربية والتعليم بأسوان، تم التأكيد على نشر وسائط التوعية كالملصقات والمنشورات التوعوية لحث الطلاب والمعلمين على غسل الأيدي واتباع آداب السعال والعطاس، والتنبيه على الطلاب بعدم لمس أغراض الآخرين أو حرف السلم أثناء الصعود والنزول، و كذلك عليهم الاكتفاء باستخدام أغراضهم الشخصية وعدم الاستعانة بأغراض الآخرين.

وتضمن البيان ضرورة نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي خلال فترة الامتحانات بطريقة صحيحة سواء للطلاب أوالعاملين باللجان، وتوفير مطهرات الأيدي والصابون في كافة المدارس.

وحث البيان على التأكد من نظافة المدارس وتوافر الصابون والمطهرات في دورات المياه، فضلا عن الحرص على تطهير أماكن تجمع الطلاب مع التركيز على الأماكن التي يكثر احتمالية التلامس فيها كمقابض الأبواب ومساند المقاعد وخلافه بشكل دوري، و الحرص على تهوية اللجان، وإحالة الطلاب المشتبه بإصابتهم إلى الزائرة الصحية،ومراعاة التباعد بين الطلاب فى اللجان، وتعقيم المقاعد وحثهم على (لا مصافحة - لا معانقة - لا تقبيل) والتنبيه بشدة على الطلاب بعدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم سواء في فناء المدرسة أو الطرقات أو دورات المياه.

وطالب بتنفيذ جميع أعمال التعقيم داخل اللجان، لتوفير الحماية الكاملة للطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان وعدم السماح بدخول من تكون درجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، وعدم السماح للطلاب أو العاملين باللجان بدخول اللجان دون إرتداء الكمامات".

وأكد قبيصي على حرص المديرية على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وزملائنا العاملين باللجان، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.