«تعليم أسوان» تحيل 4 من قيادات المديرية للتحقيق

أحالت مديرية التربية والتعليم بأسوان، 3 موجهين عموم ومدير إدارة نوعية داخل ديوان المديرية، للتحقيق بديوان عام المحافظة، نظرًا لقيام موجهي العموم، بتخطى حدود حق الشكوى، وتخطى التسلسل الوظيفى دون الرجوع إلى الرئيس المباشر بالمخالفة لأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى بالدولة، الصادرة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وكذلك الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2016 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى ثبوت عدم صحة الادعاءات بحق من تقدموا بشكواهم مما ترتب عليه إثارة العراقيل وتعطيل سير العمل، بالإضافة إلى تقديم صورة غير لائقة وغير حقيقية عن مستوى آداء العمل بالمديرية، وذلك فى ضوء توجيهات السيد اللواء الوزير أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة متابعة الإنضباط الإدارى داخل دواوين مديرية التربية والتعليم ومدارسها، لتحقيق مبادىء العدل والحياد والشفافية

وبحسب البيان الاعلامي الصادر عن تعليم أسوان، بالنسبة لمدير الإدارة النوعية، تم الإحالة للتحقيق لعدم قيامه بتنفيذ خطوط السير المكلف بها خلال الفترة السابقة لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس وأيضًا لعدم وجود تقارير تؤيد ذلك، مما ترتب عليه مخالفة التعليمات المنظمة لسير العمل واهدار المال العام، وذلك باعتباره قيادة بإدارة نوعية داخل ديوان المديرية.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل الوزارة، أنه سبق وأن أشار خلال اجتماعاته السابقة إلى أهمية تحقيق الإنضباط الإدارى بكافة المؤسسات التعليمية وأن البداية ستكون بدايوان المديرية حيث أنه من المفترض أن يكون القدوة والمثل الأعلى، مما ترتب عليه تشكيل لجان مختلفة مهمتها تحقيق الإنضاط وكشف المخالفات، وأضاف سيادته أنه لن يتوان عن إحالة أى واقعة للتحقيق حال رصد أى مخالفات، مؤكدًا أنه لابد أن يكون تعليم أسوان عنوان للإنضباط والجدية والشفافية، وأنه مثلما يعمل على تكريم المتميزين، سيضرب بيد من حديد على المخالفين والمقصرين، تحقيقًا لمبدأ الثواب والعقاب.