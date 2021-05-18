حركة تنقلات محدودة بمحليات الإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارا بحركة تنقلات محدودة استهدفت رؤساء القري ومساعديهم في محاولة لضخ دماء جديدة للعمل بالمحليات وتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء شريف بشارة في بيان، اليوم، إن قراره رقم 295 لسنة 2021 شمل تعيين محمد محمد إبراهيم الشحات من العاملين بحي ثان الإسماعيلية، رئيسا لقرية سرابيوم وإنهاء تكليف شاكر عمر محمد سليمان من العمل رئيسا لقرية سرابيوم، وعودته لعمله الأصلي بمركز ومدينة أبو صوير.

كما تم تعيين مصطفي سعيد مهدي زاهر من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية، رئيسا لقرية الجزيرة الخضراء بعد وفاة رئيس القرية قبل يومين متأثراً بأزمة قلبية مفاجأة.

وتضمن القرار تعديل تكليف عبد الصمد سليم أحمد محمد من العمل سكرتيرا لقرية السبع آبار شرقية للعمل رئيساً لقرية الواصفية وإنهاء تكليف محمد السيد أحمد إسماعيل من العمل رئيسا لقرية الواصفية، وعودته لعمله الأصلي بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

كما تم تكليف محمد هشام محمد نصار من العاملين بمركز ومدينة القصاصين الجديدة للعمل سكرتيرا لقرية الواصفية ،وإنهاء تكليف وائل رمضان هاشم من العمل سكرتيرا لقرية الواصفية وعودته لعمله الأصلي بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وشدد محافظ الإسماعيلية علي رؤساء القري الجدد بضرورة حسن معاملة المواطنين والعمل علي حل أي مشكلة يعاني منها المواطنون في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن حركة التغيير جائت ضمن خطة لتطوير الآداء في بعض المراكز والقري، وضخ دماء جديدة من الكوادر التي أثبتت تفاني في العمل خلال الفترة الاخيرة.