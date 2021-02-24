خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية 2020/2021

قرر قطاع المعاهد الأزهرية مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية، للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2020-2021 إلكترونيًّا؛ 15 يومًا اعتبارًا من غد الخميس، إذ كان من المقرر أن تنتهي فترة تسجيل الاستمارات اليوم الأربعاء.

وخاطب القطاع طلاب الشهادة الثانوية لاتباع الخطوات التالية:

1. يحصل الطالب على (اسم المستخدم ـ كلمة السر) من خلال مسؤول التحول الرقمي بالمعهد، والذي يراجع معه كيفية تسجيل البيانات وطباعة الاستمارة بشكل صحيح.

2. يدخل الطالب على الرابط من هنــــــا؛ باسم المستخدم الذي حصل عليه من مسؤول التحول الرقمي، لمراجعة وتحديث بياناته بشكل إلكتروني، ثم يحفظ البيانات ويطبعها.

3. يتجه الطالب بالاستمارة المطبوعة إلى مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد، لمراجعة الاستمارة ومطابقتها بالاستمارة الورقية، والتوقيع عليها بصحة البيانات.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية

- الدخول إلى الموقع المكتوب في الورقة التي تسلّمها الطالب عن طريق رائد التحول الرقمي.

- بعد فتح الموقع تظهر شاشة الدخول الخاصة بالطالب، ويتم إدخال الرقم القومي أو جواز السفر وكلمة السر الخاصة به، وحال وجود خطأ بالرقم القومي للطالب يتم تعديله عن طريق رائد التحول الرقمي بالمعهد.

- يتم إدخال الاسم باللغة الإنجليزية، وتحديد مركز الميلاد ومحافظة الإقامة والقسم أو المركز، ورقم التليفون، والعنوان تفصيلًا، والبريد الإلكتروني إن وجد.

- يتم مراجعة البيانات المسجلة مسبقًا مثل الشعبة والمذهب وحالة الإبصار والقيد، وحال وجود أي خطأ يتم الرجوع لرائد التحول الرقمي في المعهد لتعديلها قبل الحفظ والطباعة.

- في حالة الطالب المستجد يتم اختيار اللغة الأولى والثانية، وفي حالة الطالب الباقي للإعادة يتم اختيار المواد التي سيمتحن بها من القائمة، ويتم اختيار الفقه حسب المذهب الخاص به، وفروع الرياضيات حسب النظام الحديث أو القديم، وكذلك مادة الأدب والنصوص والمطالعة للقسم الأدبي، أما القسم العلمي تحتوي على الأدب والنصوص فقط.

- بعد التأكد من صحة بيانات الاستمارة ومراجعتها اضغط على زر الحفظ والطباعة الموجود أسفل الصفحة.

- ستظهر لك رسالة بتأكيد الحفظ أو التراجع، إذ لا يمكنك التعديل عليها مرة أخرى بعد حفظها.

- بعد الضغط بالموافقة، تظهر الشاشة النهائية للاستمارة، والتي عن طريقها يتم الطباعة عن طريق الضغط على الزر الموجود أعلى يمين الشاشة.

ويعد هذا المشروع أحد نتائج مبادرة رائد التحول الرقمي التي أطلقها مركز المعلومات بالأزهر الشريف في وقت سابق؛ حيث يتولى رائد التحول الرقمي تشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية بالمعاهد والإدارات الأزهرية.