غلق 96 مقهى ومحل مخالف للإجراءات الاحترازية بالجيزة خلال إجازة العيد

تمكنت محافظة الجيزة من رفع 2350 حالة إشغال للمطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن متابعة الحاله العامة للشوارع والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم غلق 96 محلا تجاريا ومقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتجاوز مواعيد الغلق المحددة وتقديم الشيشة للمواطنين، بالإضافة إلى تحرير 24 محضر مخالفة إجراءات الغلق، و100 محضر إشغال طريق، و329 محضر عدم ارتداء كمامة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة وشرطة المرافق للاستمرار في شن الحملات، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتضمنت مجهودات رفع الإشغالات خلال إجازة عيد الفطر رفع 1695 حالة إشغال للمنشآت بالأحياء و655 بالمراكز والمدن، حيث شملت المضبوطات التي تم رفعها ومصادرتها 398 شيشة و1419 كرسى و87 ترابيزة و40 أدوات كهربائية «شاشات، ثلاجات» و407 مضبوطات متنوعة، والتي تم إيداعها مخازن الأحياء والمراكز والمدن.