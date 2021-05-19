تغريم 48 مواطنا لعدم إرتداء الكمامه ومصادرة 34 شيشة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء المرور اليومي للتأكد من التزام أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وقائدي المركبات على الطرق والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية من التزامهم بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ القرارات وتم تشميع صالون حلاقة ومطعم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم تغريم 29 من المواطنين بالمواصلات العامة لعدم إرتداء الكمامه الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وعلى صعيد آخر تم رفع 55 حاله إشغال من الشوارع الرئيسية، ونفذت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالإشتراك مع شرطة المرافق حملة على المقاهي بنطاق الوحدة المحلية بسنهوت وتم تحرير محاضر لمخالفة قرار حظر تقديم الشيشة وأسفرت الحملة عن مصادرة 24 شيشة .

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشبرا النخلة و نقطة الشرطة بحملة لمتابعه التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقرر وتم تحرير محضرين لمقهى ومحضر أخر لكافتيريا لمخالفة مواعيد الغلق المحددة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة تفتيشية على المحلات التجارية وتم تغريم 17 مواطنا من أصحاب المحال لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية حرصاًعلي سلامتهم.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية ومركز الشرطة حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ قرار الغلق التام للمحال التجارية والمقاهي و أسفرت الحملة عن تغريم مواطنين اثنين لعدم إرتداء الكمامة الواقية كما تم مصادرة 10 شيش من أحد المقاهي المخالفه للحد من إنتشار فيروس كورونا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس وقوة من الشرطة واسفرت الحملة عن تغريم 3 مطاعم و كافتريا وذلك لعدم الالتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.