مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها لإستقبال الراغبين في تلقي لقاح كورونا

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من أنشطة متنوعة ومبادرات رياضية وثقافية بجانب إطلاق الحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية وكذلك تقديمها عروضا لمواهب الطلائع والشباب فضلا عما قدمه أعضاء نادي الفتاه والمرأة من تنفيذ ورش عمل «أون لاين»، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وأكد المحافظ إهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصاً على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية فتحت عددا من مراكز الشباب لإستقبال المواطنين المسجلين لتلقي لقاح فيروس كورونا وذلك للتخفيف علي المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنه من مشقه الإنتقال لمراكز تقديم اللقاح .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقيام مركزي شباب القنايات وكفر الأشراف بمركز الزقازيق بإستقبال المواطنين متلقي لقاح كورونا المستجد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة أثناء تلقي اللقاح، حيث أبدي المواطنون من كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة سعادتهم البالغة بهذه المبادرة والتي وفرت عليهم الوقت والجهد .

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامة والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان " www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا كورونا المستجد.