«قطار المطرية» يدهس سائق جرار زراعي بالدقهلية

لقي سائق جرار زراعي مصرعه، اليوم، تحت عجلات قطار «المنصورة – المطرية»، في الدقهلية، إثر محاولة عبوره السكة الحديد بجرار زراعي من معبر غير قانوني في قرية «سللنت» دائرة مركز المنصورة، وتصادف مرور القطار مع عبور الجرار الزراعي، فدهسه القطار وتوفي في الحال.

واستكمل القطار سيره إلى أن وصل إلي أقرب محطة رسمية له، وتوقف بها، وتم استبدال السائق واستكمل سائق أخر رحلة القطار إلي المطرية، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثة المتوقي إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

ورود إخطار بحادث قطار في مركز المنصورة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، نائب مدير الأمن بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة المنصورة باصطدام القطار القادم من المنصورة إلى المطرية بجرار زراعي أمام قرية «سللنت» دائرة المركز، ومصرع قائد الجرار تحت عجلات القطار .

انتقل ضباط المباحث بقيادة المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ وتبين مصرع «محمود عبد اللطيف فرحات»، 85 سنة، فلاح، ومقيم بقرية شاوة وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المتوفي بالجرار الزراعي من معبر غير قانوني أمام قرية «سللنت» أثناء قدوم القطار رقم 207 خط «المنصورة – المطرية» اصطدم بالجرار قيادته وسقط تحت عجلات القطار مما تسبب في مصرعه بالحال بينما استكمل القطار طريقه وتوقف بالمحطة التالية .

نقل الجثة للمشرحة

جري نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وإزالة آثار الحادث والتحفظ على سائق القطار لحين استكمال التحقيقات.

وأكدت مصادر بالسكة الحديد أن الحادث لم يؤثر على حركة القطارات وتم استبدال السائق واستكمل القطار رحلته إلى المطرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.