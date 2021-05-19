بسبب خفض التقييم على «أبل ستور».. «فيسبوك» تخسر 5.5 مليون دولار

أطلق العديد من أبناء الوطن العربي حملة للتضامن مع الشعب الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك ردا على السياسيات التي تتبعها «فسيبوك» من وضع القيود على المنشورات التي تتضامن مع الفلسطينيين، الأمر الذي وصف بأنه نوع من التمييز والمحاباة لصالح إسرائيل.

كما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الهاشتجات ضد «فسيبوك» ومؤسسه مارك زوكربيرغ بسبب دعهم الواضح لإسرائيل خلال الأيام الماضية على إثر الأحداث الأخيرة بين الفلسطنيين والإسرائليين، الأمر الذي أدى إلى تراجع تقييم «فيسبوك» على «أبل ستورز» ليصل إلى 1.9، بدلا من 4 في السابق.

وبحسب محرك البحث «جوجل» فإن الأسهم الخاصة بموقع «فيسبوك» انخفضت للغاية خلال الأيام الأخيرة، حيث وصلت نسبة الخسارة إلى 5.5 مليون دولار، وذلك بعد هبوطها بنسبة 1.74%.

خبير: أسهم فيسبوك خسرت مبالغ ضخمة خلال الـ6 أشهر الماضية

من جانبه، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن أسهم شركة «فيسبوك» خسرت مبالغ ضخمة خلال 6 أشهر الماضية، كما أنه لو استمر المسلمون في مقاطعة الشركة فإن الأسهم ستنخفض بشكل أكبر.

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه إذا لم يعدل مارك السياسية التي يتبعها ضد الفلسطينيين فإن الشعب العربي سيواصل خفض تقييم «فيسبوك» على أبل ستور، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل عدد مستخدمي فيسبوك، وبالتالي سيتم تخفيض نسبة الإعلان، وسيبحث الجمهور عن منصات بديلة.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه لابد أن تستمر الحملة التي أطلقها رواد مواقع التواصل لتكون وسيلة ضغط على موقع فيسبوك، كما أنه كلما زاد العدد في خفض التقيم على أبل ستور، كلما كانت النتائج أسرع في تغيير فيسبوك سياستها ضد القضية الفلسطينية.

موقع أمريكي: قيادات فيسبوك عقدت لقاءات مع وزير الدفاع الإسرائيلي

ووفقا لما نشره موقع «بوليتيكو» الأميركي، فإن قيادات موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تيك توك» عقدا لقاءً عبر منصة «زووم» مع وزير الدفاع الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، وذلك لمناقشة المعلومات الخاطئة، والتهديدات بالعنف على منصات التواصل الاجتماعي.

كما أكد الموقع أنه من المنتظر أن تعقد قيادات موقعي «فيسبوك» و«تيك توك»، لقاءً مع القيادات الفلسطينية في الفترة المقبلة للتشاور.