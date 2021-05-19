بالتفاصيل.. إيقاف وتعديل عدد من رحلات القطارات اعتبارا من الجمعة

أعلنت هيئة السكة الحديد إيقاف وتعديل بعض رحلات القطارات مؤقتًا، على أن يبدأ تطبيق هذه التغييرات بداية من بعد غد الجمعة، 21 مايو الجاري، على خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلي والبحري.

وتنشر «الوطن» تنشر كافة رحلات القطارت بالتفاصيل كاملة.

إيقاف قطارات بالوجه البحري

- 1152/1153 روسي من المنصورة إلى القاهرة والعكس.

- 1156/1157 روسي من بيلا إلى القاهرة والعكس.

- 1202 مميز من طنطا إلى القاهرة.

- 133 مميز من القاهرة إلى الإسكندرية.

- 1204 مميز من الإسكندرية إلى طنطا.

إيقاف قطارات بالوجه قبلي

- 167/166 مميز من سوهاج إلى المنيا والعكس.

- 1187/1188 مميز من الواسطي إلى أسيوط والعكس.

- 1005 روسي من أسوان إلى القاهرة.

- 832 مميز من القاهرة إلى أسوان.

- 777/7776 روسي من سوهاج إلى القاهرة والعكس.

- 706 ركاب من المنيا إلى أسيوط ميعاده 5:10 صباحا.

- 711 ركاب من أسيوط إلى المنيا ميعاده 1:10 مساء.

تعديلات قطارات الوجه البحري

- 36 مميز من الاسكندرية إلى طنطا، ميعاده 10:30 مساء سيصبح 9:30 مساء.

- 35 مميز من القاهرة إلى طنطا، ميعاده 11:10 مساء سيصبح 10:40 مساء.

- 1203 مميز من القاهرة إلى الاسكندريه، ميعاده 2:10 مساء سيصبح 1:25 مساء.

- 949 مختلط من القاهرة إلى المنصورة، ميعاده 1:20 مساء سيصبح هيبقي 1:10 مساء.

- 936 مكيف من طنطا إلى القاهرة، ميعاده 6:00 صباحا سيصبح 5:55 صباحا.

- 2008 vip من الاسكندرية إلى أسوان، ميعاده 8:00 مساء

يصل القاهرة 10:05م بدلا من 11:00م

ويغادر القاهرة 10:25م

ويغادر الجيزة 10:30م بدلا من 11:30م

- 1008 روسي من الاسكندرية إلى أسوان

ميعاده 7:40 م سيصبح 7:35م

ويغادر سيدي جابر 7:49م

ويغادر دمنهور 8:33م

ويغادر طنطا 9:18م

ويغادر بنها 9:50م

ويغادر الجيزة 11:20 م بدلا من 11:40 م

ويغادر بني سويف 12.59ص.

تعديلات قطارات الوجه القبلي

- 1007 روسي من سوهاج إلى القاهرة، ميعاده 5:00م سيصبح 7:35م

- 81 مميز من اسوان إلى القاهرة، ميعاده 9:30 ص سيصبح 4:30 ص.

- 163 روسي من اسوان إلى الاسكندرية، ميعاده 12:00م سيصبح 12:30م.

- 975 روسي من أسيوط إلى القاهرة، ميعاده 1:50م.

يمتد إلى سوهاج وذلك يوم 2021/5/23 ليغادر منها في الساعة 12:00م.

ويمتد إلى الأقصر يوم 2021/6/6 ليغادر منها الساعة 8:00 ص.

امتداد مسير قطارات الوجه البحري

- 810 مختلط من كفر الشيخ إلى القاهرة.

يمتد الي بيله ليغادر منها 3:55 ص.

- 809 من القاهرة إلى كفر الشيخ.

يمتد الي بيله ليصل 10:40م.

امتداد مسير قطارات الوجه القبلي.

- 717 مميز من المنيا إلى الواسطى.

يمتد إلى أسيوط ليغادر منها 1:30م.

- 714 مميز من الواسطي إلى المنيا.

ميعاده 5:00 ص سيصبح 7:30ص.

يمتد إلى أسيوط ليصل 1:30م.

- 975 روسي من اسيوط إلى القاهرة.

يمتد إلى سوهاج يوم 5/22 ليغادر منها 12:00م.

يمتد إلى الاقصر يوم 6/6 ليغادر منها 8:00 ص.

- 974 روسي من القاهرة إلى أسيوط.

ليغادر القاهرة 5:30ص بدلا من 5:00 م.

يمتد إلى سوهاج يوم 5/22 ليصل سوهاج 3:35 م.

يمتد إلى الاقصر 6/5 ليصل 7:05م.

تعديل تركيب القطارات

- 883 مميز من اسوان إلى القاهرة إلى روسي يوم 5/23.