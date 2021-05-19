مصرع فتاة تناولت أقراص مجهولة وإصابة طفل بلدغة عقرب في سوهاج

لقيت فتاة مصرعها اليوم، إثر تناولها أقراص غير معلومة بالخطأ، في منزلها بدائرة مركز جهينة شمال سوهاج، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى حميات جهينة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، كما أصيب طفل يقيم بقرية المدمر، دائرة مركز طما شمال سوهاج، بلدغة عقرب، ونقل لمستشفى طما المركزي للعلاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد وروود إشارة من مستشفى حميات جهينة، بوصول رباب محمد عبدالصبور، 15 عاما، جثة هامدة، تقيم بدائرة المركز، إثر تناول أقراص غير معلمة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص أن سبب الوفاة تناول الفتاة أقراصا غير معلومة، وحرر محضرا بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وباشرت التحقيقات في القضية.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد وروود إشارة من مستشفى طما المركزي، بوصول الطفل «أدهم. ح. م. ح»، 10 سنوات، تلميذ، يقيم بناحية المدمر دائرة المركز، مصابا بحالة إعياء إثر لدغة عقرب.

وانتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال شقيقه «محمد. ح. م. ح»، 22 سنة، عامل، يقيم بذات الناحية، قرر أنه في أثناء لهو الطفل المذكور أمام المنزل لدغه عقرب، ما أدى لحدوث إصابته، ونفي الشبهة الجنائية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.