في ذكرى رحيل حسن مصطفى.. محطات من مشوار ناظر مدرسة المشاغبين

6 سنوات على رحيل الفنان الكبير حسن مصطفى «في 19 مايو عام 2015»، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد رحلة عطاء فني استمرت لما يزيد عن 40 عامًا، ترك خلالها الراحل إرثًا تجاوز الـ400 عمل فني ما بين «سينما ومسرح ودراما وأعمال إذاعية».

جسد الفنان حسن مصطفى العديد من الشخصيات التى من بينها: «المدير عويجة أفندي» في فيلم أرض النفاق، و«الباشكاتب فرغلي» في فيلم «العتبة جزاز» و«سعيد» في فيلم نص ساعة جواز حيث عرف بجملته الشهيرة «يا أوحي عليها يا أوحي» و«المحامي طلعت» في مسلسل بكيزة وزغلول و«سنطاوي» في مسلسل أهلًا بالسكان.

وفي ذكرى رحيل الفنان القدير حسن مصطفى ترصد «الوطن» أبرز الأدوار التي اشتهر بها وعلقت في أذهان الجمهور.

عبدالمعطي ناظر المدرسة

ففي مسرحية مدرسة المشاغبين التي ضمت نجوم الكوميديا «عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي» عام 1973 نجح حسن مصطفى في خطف الأنظار وأن ينتزع ضحكات الجمهور من خلال تجسيده شخصية عبدالمعطي ناظر المدرسة وتقديم إفيهات ضاحكة واسكتشات غنائية.

رمضان السكري

عام 1977 قدم حسن مصطفى شخصية رمضان السكري في مسرحية العيال كبرت والتي تعد علامة بارزة في مشواره الفني أمام سعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي وكريمة مختار.

دان رابينوفيتش

في مسلسل رأفت الهجان بجزأيه الثاني والثالث عامي 1990 و1992 بطولة محمود عبدالعزيز وإخراج يحيى العلمي والكاتب صالح مرسي، جسّد حسن مصطفى شخصية القائد العسكري الإسرائيلي دان رابينوفيتش ويعد من أشهر الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور على شاشة التليفزيون.

أبوصالح العشري

وفى عام 1989، قدم حسن مصطفى شخصية رجل الأعمال الفاسد أبوصالح العشري من خلال مسلسل «أنا وإنت وبابا في المشمش»، أمام حسن عابدين ومحمود الجندي وفردوس عبدالحميد والمنتصر بالله الذي لعب شخصية مساعده: «أخوك الصغنن حلاوة».

كابتن علي الناشف

وفي فيلم غريب في بيتي عام 1982 قدم الفنان حسن مصطفى شخصية كابتن علي الناشف مدير الكرة بنادي الزمالك الذي يتولى حماية كابتن شحاتة أبوكف الذي لعب دوره نور الشريف، ومن أشهر إفيهاته بالفيلم جملته للفنانة هياتم: «وصلتي ليه إزاي ياحنان؟».